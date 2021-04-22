ФОТОФАКТ: Республиканская универсиада по хоккею с шайбой стартовала в Новополоцке

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке состоялась торжественная церемония открытия Республиканской универсиады по хоккею с шайбой. За звание чемпиона Республиканской универсиады будут бороться 8 команд: БГУФК, БГПУ, УГЗ МЧС, ГрГУ, БНТУ, БГУ, БРУ, а так же сборная команда ПолессГу, БрГУ и БрГТУ.

Организаторами соревнований являются Министерство образования Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь" и Белорусская ассоциация студенческого спорта.-0-

Фото Александра Хитрова

Первая игра по хоккею с шайбой среди сборных команд БНТУ и БГУ

На церемонии открытия выступает министр образования Игорь Карпенко