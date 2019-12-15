ФОТОФАКТ: Рождественский фестиваль по баскетболу 3х3 проходит в Гродно

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно с 13 по 15 декабря стал столицей молодого олимпийского вида спорта. Областной центр принимает международный турнир по баскетболу 3х3 на призы Гродненского облисполкома и концерна "Росэнергоатом". 15 декабря в Гродно проходит отборочный этап для второго сезона Единой лиги Европы по баскетболу 3х3. На арене ледового дворца спорта Гродно состоится розыгрыш двух путевок в основную сетку лиги.
Соревнуются профессиональные команды из Беларуси, России, Швейцарии, Сербии, Латвии, Украины и Польши.-0-
Фото Леонида Щеглова
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