ФОТОФАКТ: Сбор мужской национальной сборной по баскетболу стартовал в Минске

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22 июня мужская сборная Беларуси приступила к тренировкам на базе спорткомплекса "Цмокі-Мінск". Перед первой тренировкой состоялось командное собрание, участие в котором принял председатель БФБ Максим Рыженков. Сбор мужской национальной команды пройдет с 22 июня по 12 июля. Напомним, согласно расписанию преквалификации ЧМ-2023, ближайшие матчи в рамках данного отбора наша команда проведет 26 и 29 ноября 2020 года против сборных Албании и Кипра соответственно.-0-

Фото Андрея Покумейко