ФОТОФАКТ: Сбор женской национальной команды Беларуси по баскетболу начался в Минске

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 по 29 июня на базе многофункционального физкультурно-спортивного комплекса "Олимпик Арена" проходит cбор женской национальной команды по баскетболу. Главный тренер национальной команды Наталья Трофимова вызвала на сбор следующих баскетболисток: Мария Попова, Арина Мосько, Марина Иващенко, Анна Брич, Янина Инкина, Дарья Магаляс, Анна Лаппо, Юлия Василевич, Наталья Горбачева, Ирина Венская, Александра Шевченко, Полина Катлинская, Яна Захаревич, Екатерина Рыбалко и Яна Лебедич.-0-

Фото Андрея Покумейко