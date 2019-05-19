ФОТОФАКТ: Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку к новому сезону

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17 мая в РЦОП "Раубичи" у национальной команды по биатлону стартовал первый межсезонный сбор, который продлится до 3 июня.

В состав женской команды на сбор вызваны следующие биатлонистки: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Инна Костюченко, Анна Мусатова и Арина Яборова.

Состав мужской команды: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов.-0-

Фото Дениса Костюченко

Старший тренер женской команды Василий Лещенко

Ирина Кривко

Ирина Кручинкина

Анна Мусатова

Роман Елетнов и Владимир Чепелин

Максим Воробей

Сергей Бочарников

Ирина Кривко

Анна Сола