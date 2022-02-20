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Новости
11:51
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с коронавирусом
В мире
11:43
Стихи Я.Купалы на разных языках мира прочитают студенты ГрГУ
Культура
11:34
ФОТОФАКТ: "Шахтер" обыграл "Юность" в матче экстралиги
Спорт
11:32
Более 30 населенных пунктов в Гродненской и Минской областях пострадали от сильного ветра
Происшествия
11:28
В Пинске спасли повисшего на крыше пятиэтажки мужчину
Происшествия
11:21
Мнение: каждому дана возможность определить на референдуме будущее устройство и развитие Беларуси
Общество
11:09
До +9°С и гололедица ожидаются в Беларуси 21 февраля
Общество
11:04
"Прекрасное барокко" прозвучит в Белгосфилармонии 25 февраля
Афиша
10:56
КГБ раскрыл группы, которые планировали срыв референдума
Общество
10:43
Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Спорт
10:35
Бобслеисты Германии стали лучшими в олимпийском финале мужских четверок
Спорт
10:27
Российский эксперт: учение "Союзная решимость" должно охладить "горячие" головы на Западе
Общество
10:22
Сборная Великобритании выиграла женский олимпийский турнир по керлингу
Спорт
10:19
Худык: референдум - возможность выбрать путь дальнейшего развития страны
Общество
10:10
Карпенко напомнил процедуру голосования в условиях COVID-19
Общество
10:02
Большинство респондентов оценили нотариальное обслуживание в агрогородках как отличное или хорошее
Общество
09:58
ЦИК разъяснил процедуру, как смогут проголосовать иногородние граждане
Общество
09:57
Игнат Головатюк пронесет флаг Беларуси на закрытии пекинской Олимпиады
Спорт
09:47
Хоккеисты сборной Финляндии впервые стали олимпийскими чемпионами
Спорт
09:44
Карпенко рассказал, что новая Конституция дает белорусам
Общество
09:37
Кому и зачем нужны персональные данные членов участковых комиссий?
Общество
09:30
Карпенко рассказал, будут ли белорусы в перспективе голосовать по почте
Общество
09:25
Гигин: в Беларуси патриотическая волна достаточно большая
Общество
09:18
Мобильные датчики проконтролируют скорость в 13 местах Минска
Регионы
09:10
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Культура
09:07
Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала третье золото Игр в Пекине
Спорт
09:01
Австрийские горнолыжники выиграли смешанные командные соревнования на ОИ
Спорт
09:00
Участники XXIV зимних Олимпийских игр сегодня разыграют 5 последних комплектов наград
Спорт
00:35
ФОТОФАКТ: ДОСААФ в Гомеле провело соревнования по джип-кантри-кроссу
Регионы
00:07
Следователи устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно
Происшествия
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Спорт
20 февраля 2022, 11:34
ФОТОФАКТ: "Шахтер" обыграл "Юность" в матче экстралиги
ото Сергея Шелега
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Новости рубрики Спорт
Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Бобслеисты Германии стали лучшими в олимпийском финале мужских четверок
Сборная Великобритании выиграла женский олимпийский турнир по керлингу
Игнат Головатюк пронесет флаг Беларуси на закрытии пекинской Олимпиады
Хоккеисты сборной Финляндии впервые стали олимпийскими чемпионами
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