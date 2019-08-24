ФОТОФАКТ: Соревнования по велосипедному спорту на шоссе проходят в Кировском районе

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 51-й традиционный мемориал Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К.П. Орловского по велосипедному спорту на шоссе проходит в агрогородке Мышковичи Кировского района.

Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый во время открытия

На ежегодные состязания прибыли спортсмены из всех областей страны и Минска. Открыли соревнования детские велогонки.

На старт групповой гонки первыми вышли мужчины, которые преодолели по трассе 120 км. За ними на дистанции 80 км за победу боролись женщины. Завтра состоится гонка-критериум. Мужчинам предстоит проехать 60 км, женщинам - 40. Победителей и призеров состязаний в личном и командном зачетах наградят ценными призами и дипломами. Команде-победительнице по итогам двух дней соревнований вручат переходящий кубок.

Организаторы соревнований - управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, отдел образования, спорта и туризма Кировского райисполкома.

Мемориал посвящен памяти Кирилла Прокофьевича Орловского. Легендарный герой сам родом из Мышковичей. Руководил партизанским диверсионным отрядом в Польше, участвовал в гражданской войне в Испании, был советским разведчиком в Китае, руководителем партизанского отряда во время Великой Отечественной войны. Лишившись обеих рук, он не пал духом. В 1945 году возглавил колхоз "Рассвет" Кировского района, который первым в СССР получил чистую прибыль в миллион рублей. Кроме двух Золотых Звезд Героя был удостоен пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и многих

медалей. Его именем назван колхоз "Рассвет", Могилевский государственный агролесотехнический колледж, школа в Кировске, улицы в Могилеве, Бобруйске, Клецке. В центре Мышковичей установлен бюст.-0-

Фото Олега Фойницкого