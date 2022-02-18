ФОТОФАКТ: Соревнования "Золотая шайба" проходят в Пружанах

18 февраля, Пружаны /Корр. БЕЛТА/. 18 февраля в Пружанах стартовал финал областного этапа соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе, "Дивизион А". В соревнованиях принимают более 100 юношей 2007-2008 годов рождения из регионов Брестской области. Команда-победитель получит право представлять Брестскую область на финальных республиканских соревнованиях. Организаторами соревнований выступают управление спорта и туризма Брестского облисполкома, Президентский спортивный клуб, главное управление по образованию Брестского облисполкома, главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома.-0-
Фото Вадима Якубёнка