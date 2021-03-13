ФОТОФАКТ: Спортивный праздник "Минская лыжня - 2021" прошел в "Раубичах"

На спортивном празднике "Минская лыжня"
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный праздник "Минская лыжня - 2021" прошел 13 марта в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи".-0-
Фото Сергея Шелега
Дмитрий Басков. Эстафета среди любительских команд
Призеры эстафетной гонки 4х2 км среди любительских команд. Первое место у команды профсоюзов Беларуси, второе место занял коллектив работников налоговых органов, третье место оставила за собой дружина любителей хоккея №1
Во время соревнований
Призеры эстафеты 4х2 км среди силовых ведомств. Команда МЧС заняла первое место, второе место у команды Министерства внутренних дел, третьеми пришла команда Следственного комитета Беларуси
Команда МЧС выиграла эстафету среди силовых ведомств
Команда МЧС выиграла эстафету среди силовых ведомств