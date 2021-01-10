ФОТОФАКТ: Стали известны медалисты Первенства Беларуси по биатлону в гонках преследования

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". У юниоров победу праздновал Павел Белько (0+1+1+2) 36:51.1, представляющий Могилевскую область. Второе место у минчанина Ивана Тулатина (0+1+2+3) +1:03.1. Бронза на счету могилевчанина Александра Петухова (0+3+2+1) +27.4. У юниорок золото на счету Дарьи Кудаевой (2+1+1+1) 36:07.2 из команды Витебской области. Виктория Ходасевич (0+0+0+1) +1:48.3, представляющая Минскую область, завоевала серебро. Бронза досталась Анне Афанасенок (0+0+0+0) +2:33.4 из Витебской области. Турнир завершится во вторник спринтерскими гонками и станет отборочным на чемпионат мира среди юниоров и юношей в австрийском Обертиллахе в конце февраля.-0-

Фото Дениса Костюченко

Егор Казаринов

Степан Данилов

Иван Тулатин

Кирилл Тюрин

Андрей Матецкий

Александр Мацкевич

Роман Чепыжов

Святослав Зайченко

Илья Авсеенко

Дарья Кудаева

Карина Ануфриенко и Виктория Ходасевич

Татьяна Терещенко

Аделина Сабитова

Виктория Ходасевич

Анна Афанасенок