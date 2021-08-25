ФОТОФАКТ: Тренировочный кэмп для баскетболисток проходит в Минске

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 10 по 27 августа на базе Республиканского государственного училища олимпийского резерва под руководством Елены Ивановской проходит тренировочный сбор для баскетболисток 2007-2008 годов рождения. 25 августа во время кэмпа у девушек состоялась открытая тренировка. Участницы сбора были поделены на команды и разыграли награды в эстафете баскетбольного мастерства. Победа досталась коллективу, в составе которого выступали Алеся Тальковская, Дарья Ярошевич, Софья Каменева, Елизавета Гришкевич и Вера Нестерович.-0-Фото Андрея Покумейко