ФОТОФАКТ: Тренировочный сбор девушек-баскетболисток проходит в Минске

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 по 22 июня в спорткомплексе РГУОР проходит тренировочный сбор девушек-баскетболисток 2007-2008 годов рождения. По его итогам будут отобраны наиболее перспективные игроки для сборной Беларуси U-13, которые с сентября начнут учебный и тренировочный процессы в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. Тренировочный лагерь проводится в рамках программы ФИБА Европа "Her World, Her Rules" ("Ее мир, ее правила"), стартовавшей весной 2019 года и направленной на поддержку и продвижение девушек и женщин в европейском баскетбольном сообществе.-0-

Фото Андрея Покумейко