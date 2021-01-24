ФОТОФАКТ: Третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона прошел в Новополоцке

Что общего у Антхольца и Новополоцка? В выходные эти города объединял биатлон: пока в Италии белорусская сборная выступала на этапе Кубка мира, на базе Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва также разворачивалась серьезная борьба - третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона собрал около 170 участников из всех регионов страны. Юные биатлонисты соревновались в гонках с массовым стартом и смешанных эстафетах.

Результаты масс-стартов таковы: в старшей возрастной группе - среди биатлонистов 2002-2003 г.р. - равных не было Андрею Гаврошу и Юлии Ковалевской. Лучшими среди спортсменов 2004-2005 г.р. стали Максим Чучваго и Анна Макарская. В возрастной категории 2006-2007 г.р. победу одержали Павел Жигалко и Валерия Шелкович, а в младшей группе - 2008-2009 г.р. - Владислав Аникевич и Диана Рудницкая.

В смешанной эстафете биатлонистов 2002-2003 г.р. первыми финишировали Константин Бабуров и Виктория Шашкова из команды Витебской области, 2004-2005 г.р. - Виталий Казаченок и Яна Игнашова, представляющие Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва, 2006-2007 г.р. - Павел Жигалко и Анастасия Петрикевич из Гродненской области, а в младшей возрастной группе лучшими были Дмитрий Мазур и Елена Каблукова из Витебской области.-0-

Фото Дениса Костюченко