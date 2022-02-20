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Новости
15:42
Более заразный стелс-омикрон способен вызывать потерю обоняния
Общество
15:34
Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с трагедией в Петрополисе
Президент
15:31
Сенатор: новеллы Конституции призваны содействовать правовому и социальному прогрессу общества
Общество
15:28
ФОТОФАКТ: Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине
Спорт
15:19
"Химик" обыграл "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси по хоккею
Спорт
15:15
Вирусолог: перекрестный иммунитет после различных подвидов омикрона частично формируется
Общество
15:11
Королева Великобритании заразилась коронавирусом
В мире
15:04
Церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады началась в Пекине
Спорт
15:04
ФОТОФАКТ: Всебелорусская студенческая лыжня проходит в Минске
Спорт
14:36
Вирусолог рассказала о мутациях омикрона
Общество
14:30
За сутки в Беларуси зарегистрированы 7283 пациента с COVID-19, выписаны 1980
Общество
14:25
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
Регионы
14:21
Спасатели пронесли 12-метровый флаг Беларуси по всей дистанции "Забега настоящих мужчин"
Общество
14:09
Смоляк: обновленный проект Конституции демонстрирует истинную заботу о человеке
Общество
13:51
Боррель заявил о начале идеологического противостояния между Западом и союзом РФ и КНР
В мире
13:43
Сенатор: здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества
Общество
13:37
Хренин назвал главный политический итог учения "Союзная решимость - 2022"
Политика
13:18
Хренин: проверка сил реагирования СГ продолжится из-за нарастания военной активности у внешних границ
Политика
13:15
Хренин: соседние с Беларусью страны экстренно "накачиваются" самым современным оружием
Политика
13:03
Белгосфилармония приглашает на концерт для арфы и струнных с участием А.Болдачева
Афиша
12:54
Российский эксперт: Украина для Запада - пушечное мясо
Общество
12:49
Катастрофа в бразильском Петрополисе: 146 погибших, почти 200 человек еще не найдены
В мире
12:29
Минюст разъяснил порядок взыскания задолженности при рассрочке исполнения
Общество
12:10
Жуйков: референдум ставит перед нами вопросы сохранения кода нации
Общество
12:03
Предприниматель из Орши взял в аренду гаджеты и исчез
Происшествия
11:51
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с коронавирусом
В мире
11:43
Стихи Я.Купалы на разных языках мира прочитают студенты ГрГУ
Культура
11:34
ФОТОФАКТ: "Шахтер" обыграл "Юность" в матче экстралиги
Спорт
11:32
Более 30 населенных пунктов в Гродненской и Минской областях пострадали от сильного ветра
Происшествия
11:28
В Пинске спасли повисшего на крыше пятиэтажки мужчину
Происшествия
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20 февраля 2022, 15:28
ФОТОФАКТ: Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине
Новости темы
"Олимпийские игры в Пекине"
Церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады началась в Пекине
Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
ото Андрея Покумейко
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Китай
Олимпиада
Новости рубрики Спорт
"Химик" обыграл "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси по хоккею
Церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады началась в Пекине
ФОТОФАКТ: Всебелорусская студенческая лыжня проходит в Минске
ФОТОФАКТ: "Шахтер" обыграл "Юность" в матче экстралиги
Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Бобслеисты Германии стали лучшими в олимпийском финале мужских четверок
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В России с участием Лукашенко и Путина прошли стратегические учения с запуском гиперзвуковых ракет
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Карпенко напомнил механизм досрочного голосования
Церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады началась в Пекине
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Сергеенко: в сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах
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ФОТОФАКТ: Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине
Карпенко рассказал, будут ли белорусы в перспективе голосовать по почте
Российский эксперт: учение "Союзная решимость" должно охладить "горячие" головы на Западе
До +9°С и гололедица ожидаются в Беларуси 21 февраля
Субсидии на организацию собственного дела в 2021 году получили почти 1,4 тыс. безработных
КГБ раскрыл группы, которые планировали срыв референдума
Минюст разъяснил порядок взыскания задолженности при рассрочке исполнения
Более 30 населенных пунктов в Гродненской и Минской областях пострадали от сильного ветра
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Беларусь передала Кубе гуманитарную помощь
Пархомчик: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер
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