ФОТОФАКТ: Турнир по гольфу Minsk Golf Invitational 2021

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по гольфу среди любителей Minsk Golf Invitational 2021 проходил 27-29 мая 2021 года. В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из 30 стран мира. Подобное спортивное мероприятие проводилось в Беларуси впервые с целью популяризации гольфа, повышения спортивного мастерства участников соревнования, расширения деловых связей и знакомства гостей с Беларусью. Организаторами турнира выступили Белорусская ассоциация гольфа, "Гольф-клуб Минск" и Национальное агентство инвестиций и приватизации.-0-

Фото Дениса Костюченко

Председатель Белорусской ассоциации гольфа Владимир Дражин