Пловчиха Анастасия Васкевич обновила рекорд Беларуси на 200 м баттерфляем

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Васкевич обновила национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем в Открытом кубке Беларуси по плаванию, который проходит в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
Новое достижение теперь составляет 2 мин. 14,73 сек. Предыдущий рекорд принадлежал Анне Копачене (2 мин. 15,20 сек) и был установлен в 2004 году. Среди победителей Открытого кубка Беларуси и сильнейшие пловцы национальной команды: Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Никита Цмыг, Константин Курочкин.
Соревнования являются отборочными к Олимпийским играм в Токио.
В турнире принимает участие 271 спортсмен из Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Польши и Латвии. Открытый кубок Беларуси продлится по 6 июля.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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