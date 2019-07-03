Пловчиха Анастасия Васкевич обновила рекорд Беларуси на 200 м баттерфляем

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Васкевич обновила национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем в Открытом кубке Беларуси по плаванию, который проходит в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Новое достижение теперь составляет 2 мин. 14,73 сек. Предыдущий рекорд принадлежал Анне Копачене (2 мин. 15,20 сек) и был установлен в 2004 году. Среди победителей Открытого кубка Беларуси и сильнейшие пловцы национальной команды: Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Никита Цмыг, Константин Курочкин.

Соревнования являются отборочными к Олимпийским играм в Токио.

В турнире принимает участие 271 спортсмен из Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Польши и Латвии. Открытый кубок Беларуси продлится по 6 июля.-0-

Победители открытого Кубка Беларуси по плаванию на дистанции 200 м. баттерфляем Елизавета Соломенная, Анастасия Васкевич, Валерия Мельникова

Фото Вадима Якубёнка