ФОТОФАКТ: В Городке прошел  финальный этап Кубка Белорусской федерации биатлона

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в соревнованиях приняли сборные Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска, члены экспериментальной группы Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва.

В рамках этапа прошли самые зрелищные виды гонок в биатлоне: гонки с массовым стартом и смешанные эстафеты, участие в которых принимали девушки и юноши: 2002-2003г.р, 2004-2005г.р., 2006-2007г.р.,2008-2009 г.р.

В этом сезоне турнир стартовал в августе двумя летними этапами, последующие четыре этапа проходили в Новополоцке, Новогрудке и Городке. Впервые республиканские соревнования нового формата, организованные по аналогии с престижным Кубком мира, состоялись в 2017 году.

Победу в Кубке Белорусской федерации биатлона по итогам 6 этапов одержала команда Витебской области, второе место заняла Минская область, третьи команда города Минска. Победители в личном зачете получили заслуженные награды и главный приз — поездку на восстановительный сбор в Мурманск.

В церемонии награждения по итогам сезона принял участие Председатель областного исполнительного комитета Витебской области Николай Шерстнев.-0-

Фото Дениса Костюченко