ФОТОФАКТ: В Гродно прошли соревнования среди детей и подростков "Золотая шайба - 2021"

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно прошли областные соревнования "Золотая шайба - 2021" среди юношей 2008-2009 годов рождения. Победила команда Октябрьского района Гродно, она представит область в республиканских соревнованиях на призы Президента Республики Беларусь. Второе место у команды Ленинского района Гродно.-0-
Фото Леонида Щеглова
Команда Октябрьского района Гродно
Во время открытия соревнований
Заместитель директора учебно-методического центра физического воспитания населения Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Инна Жук награждает участников соревнования