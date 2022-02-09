ФОТОФАКТ: В Гродно стартовала "Золотая шайба"

9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно стартовала серия финальных матчей Гродненской области по хоккею "Золотая шайба" на призы Президентского спортивного клуба среди детей и подростков по месту жительства. 9 февраля в гродненском Ледовом дворце встречаются команды дивизиона А из Лидского района, а также из Ленинского и Октябрьского районов Гродно.-0-
Фото Леонида Щеглова
Команда Октябрьского районов Гродно
Команда Лидского района
Команда Ленинского района Гродно
Первый секретарь Гродненского ОК ОО БРСМ Андрей Есин