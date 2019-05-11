ФОТОФАКТ: В Логойске проходят соревнования по гонкам с препятствиями "Bison Race"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории горнолыжного комплекса "Логойск" прошел первый день соревнований по гонкам с препятствиями "Bison Race".

В первый день на короткую гонку в 5 км вышло более 900 спортсменов. 25 препятствий без штрафа смогло пройти всего 3 человека. Первым финишировал Алексей Матусевич из Могилева.

Bison Race считается наиболее сложной гонкой OCR (obstacle course race) в Восточной Европе и является квалификационной для чемпионата Европы 2019, который пройдет в Польше с 27 по 30 июня 2019 года.-0-

Фото Дениса Костюченко,