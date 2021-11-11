ФОТОФАКТ: В Минске проходит финал республиканского турнира по теннису "Золотая ракетка"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканского турнира по теннису "Золотая ракетка" 11-13 ноября проходит в Минске на базе РЦОП по теннису. Соревнуются за трофей юниоры и юниорки возрастом до 12 лет, представляющие команды СДЮШОР по теннису "Смена" (Минск), РЦОП по теннису (Минск), Гродненскую ДЮСШ тенниса (Гродно) и СДЮШОР №1 (Могилев). Организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Белорусская теннисная федерация, Национальная академия тенниса (ООО "Теннисная школа спортивного мастерства").-0-

Фото Оксаны Манчук