ФОТОФАКТ: В Минске прошел чемпионат Беларуси по художественной гимнастики

Во время чемпионата

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта c 24 по 26 сентября прошел чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. Награды представительного турнира оспаривали 70 гимнасток со всех регионов страны.-0-

Фото Дениса Костюченко

Главный тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике Ирина Лепарская

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном первенстве Любовь Черкашина

Алина Горносько

Анастасия Салос

Во время церемонии награждения