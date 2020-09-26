ФОТОФАКТ: В Минске прошел чемпионат Беларуси по художественной гимнастики

Во время чемпионата
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта c 24 по 26 сентября прошел чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. Награды представительного турнира оспаривали 70 гимнасток со всех регионов страны.-0-
Фото Дениса Костюченко
Главный тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике Ирина Лепарская
Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном первенстве Любовь Черкашина
Алина Горносько
Анастасия Салос
Во время церемонии награждения