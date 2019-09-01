ФОТОФАКТ: В Минске прошел международный турнир по бадминтону Belarus International 2019

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования в Беларуси прошли во второй раз. На кону были не только медали, но и важные квалификационные очки к олимпиаде в Токио.

Вице-председатель Белорусской федерации бадминтона Владимир Лукащик

Конкуренция была очень высока: в списке участников значилось 35 стран. Это спортсмены из Ирана, Венгрии, Германии, Индии, Австралии, Швеции, Китая, Австрии, Бельгии, Канады, Англии, Болгарии, Беларуси, Молдовы, Чехии, Польши, России, Шри Ланки, Италии, Америки, Израиля, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, Эстонии, Словении, Исландии, Украины, Дании, Турции, Нидерландов, Азербайджана, Латвии, Литвы и Словакии.

На турнире разыграли пять комплектов наград: в одиночке у мужчин и женщин, в парных разрядах и смешанных парах.-0-

Фото Дениса Костюченко