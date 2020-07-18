ФОТОФАКТ: Вейкбордисты готовятся к чемпионату Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно проводят чемпионат страны по вейкбордингу. В этом году первый этап прошел в Ушачах, второй состоится в Березино, заключительный, третий этап планируется организовать на Птичи.

Катания делят на 2 категории. Во время исполнения флэт-трюков спортсмен отрывается от воды и делает в воздухе какой-то этюд. Джибинг - это катание по фигурам. Вейкбординг в нашей стране набирает обороты и становится очень популярным среди белорусов.

В декабре прошлого года он был включен в официальные воднолыжные виды спорта. Вейкбординг — это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. В этом виде спорта выделяют две дисциплины: вейкборд-катер и вейкборд-электротяга.

В нашей стране распространено катание на доске по водоему за электротягой. Бывают кольцевые и канатные дороги. Скорость движения регулируется персонально под каждого райдера. На кольцевых дорогах она может достигать 30 км/ч, на канатных около 20 км/ч.-0-

Фото Дениса Костюченко