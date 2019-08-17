ФОТОФАКТ: Встреча "Неман" - "Ислочь" закончилась с ничейным результатом - 1:1

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги 16 августа стартовали матчи 18-го тура. В Гродно "Неман" принял "Ислочь", состав которой недавно пополнил известный белорусский полузащитник Александр Глеб.

На 66 минуте гол в ворота "Немана" забил Биток Стивен Годфри, на 87 минуте Валерий Жуковский с пенальти сравнял счет. Встреча закончилась с ничейным результатом - 1:1.-0-

Фото Леонида Щеглова