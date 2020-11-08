ФОТОФАКТ: Второй день международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Во время турнира

8 ноября в столичном Дворце гимнастики прошел 2-й соревновательный день международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Гимнастки разыграли медали в финалах отдельных видов: обруч, мяч, булавы и лента.

На счету Алины Горносько - золото в композициях с булавами и мячом, серебро в упражнениях с обручем и лентой. Анастасии Салос не было равных в композициях с обручем и лентой, еще одно серебро гимнастка завоевала в упражнении с мячом. Дарья Ткачева взяла серебро с булавами, а бронзовые награды во всех четырех упражнениях завоевала израильская гимнастка Нога Блок.

После окончания соревнований олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач была удостоена медали Национального олимпийского комитета Беларуси "За выдающиеся заслуги". Награждение именитой спортсменки и известного тренера провел первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко во время закрытия турнира. -0-

Фото Дениса Костюченко

Блок Нога (Израиль) во время выступления с обручем

Анастасия Салос во время выступления с обручем

Елизавета Зорькина во время выступления с обручем

Анастасия Салос во время выступления с мячом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач во время закрытия соревнований

Елизавета Зорькина во время выступления с булавами

Алина Горносько во время выступления с лентами