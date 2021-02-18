Фотограф БЕЛТА вошел в шорт-лист номинантов мирового конкурса спортивной журналистики за 2020 год

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внештатный корреспондент БЕЛТА Денис Костюченко с фотографией "Опасная игра" вошел в шорт-лист номинантов мирового конкурса спортивной журналистики AIPS Sport Media Awards за 2020 год, сообщает БЕЛТА.

Номинант не скрывал положительных эмоций от известий, полученных из Лозанны (Швейцария), где находится штаб-квартира профессионального органа, представляющего международные спортивные СМИ.

"Безусловно, это важное событие в моей карьере. Понятно, что праздновать успех еще рано. Все же триумфаторы конкурса станут известны позже. Тем не менее повод для гордости есть. Не так часто белорусские спортивные фотографы становятся соискателями наград в столь престижных профессиональных состязаниях. Надо понимать, что работа, попавшая в шорт-лист, была сделана на матче чемпионата Беларуси по футболу. Совпало много различных факторов. Сделать снимок для международного конкурса на соревнованиях топ-уровня, где выступают звезды первой величины и созданы специальные условия для работы фотокорреспондентов, гораздо легче, чем на республиканских стартах. Снимок получился очень серьезным. Конечно, хотелось, чтобы его оценили члены международного жюри, поэтому очень рад его появлению в шорт-листе AIPS Sport Media Awards", - сказал Денис Костюченко.

Мировая премия AIPS Sport Media Awards является высшей международной наградой в области спортивной медиаиндустрии. Премия вручается в знак признания заслуг лучших авторов, выступающих в разных жанрах спортивной журналистики - от фото- и видеорепортажей, печатных статей и материалов в цифровом формате до файлов в формате подкастов и заканчивая спортивными блогами. В этом году награды найдут своих обладателей в восьми взрослых и трех юношеских категориях. В 2020 году заявки подал 1871 претендент из 129 стран. Победители во взрослых номинациях получат денежный приз $8 тыс. за первое место, $3 тыс. за второе и $2 тыс. за третье место.-0-