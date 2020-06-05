Фотоконкурс "Женщины в баскетболе" объявлен FIBA

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотоконкурс "Женщины в баскетболе" объявлен Международной федерацией баскетбола (FIBA), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Тема конкурса была выбрана не случайно: раскрытие роли женщин в развитии баскетбола является для FIBA приоритетным вопросом. Желающие принять участие в конкурсе могут прислать свои работы на электронный адрес photocontest.fiba.basketball до 30 июня. 40 лучших фотографий, отобранных компетентным жюри, будут временно выставлены в Доме баскетбола, штаб-квартире FIBA в городе Ми (Швейцария).

Победитель и обладатели второго и третьего мест получат денежные призы (3000, 2000, 1000 швейцарских франков соответственно). Фотографы, чьи работы займут места с 4-го по 10-е, будут отмечены специальными подарками от Международной федерации баскетбола. Подробности можно узнать на официальном сайте организации.-0-