ФОТОРЕПОРТАЖ: Четвертый этап чемпионата Беларуси по эндуро Four Seasons 2018

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском горнолыжном центре "Силичи" с 3 по 4 ноября проходил четвертый этап чемпионата Беларуси по эндуро "Four Seasons 2018".

Специально для проведения этих соревнований в горнолыжном центре построили эндуро-парк с трассами, насыщенными разнообразными препятствиями. Камни, корни, подъемы, спуски, броды и другие сложности, которые пришлось преодолевать участникам, обеспечили зрелищность и экстремальность гонок.

Эндуро - дисциплина мото- и велоспорта, агрессивный стиль езды по бездорожью и специализированным спортивным трассам с различными препятствиями. Для этой дисциплины используют соответствующую спортивную мотоциклетную и велосипедную технику.-0-

Фото Дениса Костюченко