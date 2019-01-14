Дарья Домрачева и талисман Лесик сыграли в хоккей на празднике партнеров II Европейских игр

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и талисман II Европейских игр лисенок Лесик сыграли в хоккей на бале-маскараде для друзей и партнеров Игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Праздник прошел сегодня на ледовой площадке Palova-Arena у Дворца спорта. На бал-маскарад были приглашены будущие волонтеры II Европейских игр, известные спортсмены, артисты и представители шоу-бизнеса. Под зажигательную музыку раздавал автографы участник детского конкурса "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский, в ярком костюме восточного шейха появился олимпийский чемпион по гребле в каноэ Александр Богданович, огромное количество селфи до начала карнавала сделала Анна Бонд.

В маске кошки вышла на лед Дарья Домрачева, которую участники маскарада узнавали не сразу, но улыбка именитой биатлонистки раскрыла тайну.

Дарья Домрачева на вопрос корреспондента БЕЛТА, уверенно ли она катается на коньках, ответила утвердительно: "Признаюсь, катаюсь уверенно, но выполнить некоторые элементы из фигурного катания - это уж как получится". "Новогодняя сказка продолжается, - добавила Дарья. - Многим хочется, чтобы праздничные дни не заканчивались. Пригласив гостей на карнавал, хотим продлить это веселье, передать праздничное настроение, которое останется со всеми участниками до самого лета и старта II Европейских игр".

Звездные послы II Европейских игр и участники бала-маскарада стали свидетелями яркого выступления профессиональной фигуристки, приняли участие в конкурсах от организаторов. Дарья Домрачева и талисман Игр Лесик сыграли в хоккей. Лисенок выступил в качестве голкипера, а именитая спортсменка уверенно владела клюшкой, несколько раз поразив ворота оппонента. Праздник на ледовой площадке Palova-Arena продолжался более двух часов.

Бал-маскарад прошел при поддержке спортивного общественного объединения "Возрождение", которое накануне Нового года совместно с дирекцией II Европейских игр организовали благотворительный рождественский праздник для воспитанников Ждановичского детского дома и Радошковичской школы-интерната.-0-