ФОТОРЕПОРТАЖ: Гимнастки из 10 стран выступают в Минске на турнире на призы Марины Лобач

Представительницы художественной гимнастики из 10 стран выступают 6-7 декабря в Минске на международном турнире на призы Марины Лобач.
Соревнования проводятся с 2002 года и занимают важное место в международном календаре спортивных событий Беларуси. В столицу приехали многие звезды самого грациозного вида спорта. На трибунах Дворца художественной гимнастики зрители увидят спортсменок из России, Украины, Италии, Израиля, Литвы, Эстонии, Кипра, Польши, Казахстана.
Фото Андрея Покумейко
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