ФОТОРЕПОРТАЖ: Гимнастки из 10 стран выступают в Минске на турнире на призы Марины Лобач

Представительницы художественной гимнастики из 10 стран выступают 6-7 декабря в Минске на международном турнире на призы Марины Лобач.

Соревнования проводятся с 2002 года и занимают важное место в международном календаре спортивных событий Беларуси. В столицу приехали многие звезды самого грациозного вида спорта. На трибунах Дворца художественной гимнастики зрители увидят спортсменок из России, Украины, Италии, Израиля, Литвы, Эстонии, Кипра, Польши, Казахстана.

Фото Андрея Покумейко

Марина Лобач