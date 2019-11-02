ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка BisonTrail прошла в Раубичах

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу 2 ноября Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" принял один из сложнейших беговых стартов "Bison Trail".

Почти 500 участников испытали на себе крутой нрав "Белорусской Швейцарии" - узкие лесные тропинки, грунтовые дорожки шириной в метр, поваленные деревья, ручьи, камни, грязь и участки лесного бездорожья, присыпанные палыми листьями. А главное: бесконечные спуск – подъем – спуск. Перепад высот на трассе составил 100 метров. Каждый из участников мог выбрать дистанцию себе по силам: 20 км, 10 км или 5 км.

Все участники преодолели маршрут без потерь, не считая пришедшую в негодность одежду и обувь. Победителей забега наградили призами, а каждый финишировавший получил памятную медаль.-0-

Фото Дениса Костюченко