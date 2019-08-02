ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка с препятствиями Bison Race проходит в Логойском районе

На базе Горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск" 2-4 августа проходит вторая экстремальная гонка сезона - Bison Race. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Беларуси, России, Украины, Польши и Германии.
Bison Race - первая в Беларуси гонка с препятствиями, которая проводится с 2015 года. К каждому мероприятию организаторы придумывают новые испытания, а также меняют схему трассы. В программе - ночные, командные, детские забеги, забеги юниоров, забеги элитных и возрастных групп, а также забег open-групп, в котором могут принять участие все желающие.
Фото Андрея Покумейко
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