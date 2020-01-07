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07 января 2020, 21:24

ФОТОРЕПОРТАЖ: Яркие моменты матчей и запредельные эмоции - XVI Рождественский турнир в Минске

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проходил с 3 по 7 января в Минске. В турнире приняли участие 12 команд: сборные Балкан, Балтии и IIHF, дружины из Германии, Китая, ОАЭ, России, США, Украины, Финляндии, Швейцарии и команда Президента Беларуси. Подборка ярких моментов турнира - в фотоотчете БЕЛТА.-0-

Открытие XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба"
Открытие XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба"

Матч Украина - Швейцария
Матч Украина - Швейцария
Команды Германии и Балтии сыграли вничью на Рождественском турнире любителей хоккея в Минске
Команды Германии и Балтии сыграли вничью на Рождественском турнире любителей хоккея в Минске
Российские хоккеисты встретились со сборной Балтии в матче Рождественского турнира
Российские хоккеисты встретились со сборной Балтии в матче Рождественского турнира
Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США и вышла в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске
Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США и вышла в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске
Сборная Балкан обыграла китайских хоккеистов на Рождественском турнире в Минске
Сборная Балкан обыграла китайских хоккеистов на Рождественском турнире в Минске
Сборная России вышла в полуфинал Рождественского турнира
Сборная России вышла в полуфинал Рождественского турнира
Сборная IIHF обыграла команду США на Рождественском турнире в Минске
Сборная IIHF обыграла команду США на Рождественском турнире в Минске
Хоккеисты из Финляндии вышли в полуфинал Рождественского турнира
Хоккеисты из Финляндии вышли в полуфинал Рождественского турнира
Команда ОАЭ победила сборную Балкан
Команда ОАЭ победила сборную Балкан
Сборная Балтии победила команду Швейцарии
Сборная Балтии победила команду Швейцарии
Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира в Минске
Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира в Минске
Украинские хоккеисты обыграли немцев на Рождественском турнире
Украинские хоккеисты обыграли немцев на Рождественском турнире
Хоккеисты из США обыграли команду Китая
Хоккеисты из США обыграли команду Китая
Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске
Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске
Сборная IIHF победила команду Балкан в матче Рождественского турнира
Сборная IIHF победила команду Балкан в матче Рождественского турнира
Хоккеисты ОАЭ стали бронзовыми призерами Рождественского турнира в Минске
Хоккеисты ОАЭ стали бронзовыми призерами Рождественского турнира в Минске
Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XVI Рождественском турнире
Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XVI Рождественском турнире
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турнир фоторепортаж хоккей
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Яркие моменты матчей и запредельные эмоции - XVI Рождественский турнир в Минске
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