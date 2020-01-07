ФОТОРЕПОРТАЖ: Яркие моменты матчей и запредельные эмоции - XVI Рождественский турнир в Минске

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проходил с 3 по 7 января в Минске. В турнире приняли участие 12 команд: сборные Балкан, Балтии и IIHF, дружины из Германии, Китая, ОАЭ, России, США, Украины, Финляндии, Швейцарии и команда Президента Беларуси. Подборка ярких моментов турнира - в фотоотчете БЕЛТА.-0-

Открытие XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба"

Матч Украина - Швейцария

Команды Германии и Балтии сыграли вничью на Рождественском турнире любителей хоккея в Минске

Российские хоккеисты встретились со сборной Балтии в матче Рождественского турнира

Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США и вышла в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске

Сборная Балкан обыграла китайских хоккеистов на Рождественском турнире в Минске

Сборная России вышла в полуфинал Рождественского турнира

Сборная IIHF обыграла команду США на Рождественском турнире в Минске

Хоккеисты из Финляндии вышли в полуфинал Рождественского турнира

Команда ОАЭ победила сборную Балкан

Сборная Балтии победила команду Швейцарии

Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира в Минске

Украинские хоккеисты обыграли немцев на Рождественском турнире

Хоккеисты из США обыграли команду Китая

Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске

Сборная IIHF победила команду Балкан в матче Рождественского турнира

Хоккеисты ОАЭ стали бронзовыми призерами Рождественского турнира в Минске

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XVI Рождественском турнире