ФОТОРЕПОРТАЖ: Официальная тренировка биатлонистов перед началом второго этапа КМ в Хохфильцене

Роман Елетнов
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 13 по 15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Накануне начала соревнований биатлонисты, которых в пятницу ожидает спринтерская гонка на 10 км, провели официальную тренировку.-0-
Фото Дениса Костюченко
Роман Елетнов (Беларусь)
Симон Шемпп (Германия)
Кантен Фийон Майе (Франция)
Эмильен Жаклен (Франция)
Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия)
Антон Смольский (Беларусь)
Сергей Бочарников (Беларусь)
Лукас Хофер (Италия)
Мартен Фуркад (Франция)