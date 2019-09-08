ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа-США прошла на стадионе "Динамо"

8 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Первая официальная тренировка на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" перед легкоатлетическим матчем Европа - США прошла 8 сентября.

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен отметил, что Минск постепенно становится крупным легкоатлетическим центром, а предстоящая матчевая встреча будет главным событием в европейском календаре в преддверии чемпионата мира в катарской Дохе.

Соревнования будут начинаться в 19.00. В программу включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом. В каждом виде программы выступит по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи - по 4 тыс. евро.-0-

Фото Оксаны Манчук