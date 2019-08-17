ФОТОРЕПОРТАЖ: Второй день этапа КМ по художественной гимнастике в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 граций из 32 стран принимают участие в этапе Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике в Минске. Соревнования проводятся во Дворце художественной гимнастики 16-18 августа.

Сегодня грации выступали в упражнениях с булавами и лентой, а команды в групповых упражнениях соревновались с обручами и булавами.-0-

Ксения Мустафаева (Франция)

Кристина Пограничная (Украина)

Екатерина Галкина (Беларусь)

Анастасия Салос

Анна Стоянова (Норвегия)

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова

Арина Аверина

Екатерина Галкина

Фото Дениса Костюченко