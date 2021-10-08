France Football назвал имена 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира "Золотой мяч"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликованы имена номинантов на премию лучшему футболисту мира 2021 года "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football. Список приводится на официальном сайте издания, сообщает ТАСС.

В него вошли 30 футболистов: Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Николо Барелла ("Интер", Италия), Карим Бензема ("Реал", Испания), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия). Браим Диас ("Реал", Испания), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия), Жоржиньо ("Челси", Англия), Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Симон Кьер ("Милан", Италия), Роберт Левандовский ("Бавария", Германия), Ромелу Лукаку ("Челси", Англия). Рияд Махрез ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (ПСЖ, Франция), Лука Модрич ("Реал", Испания), Жерар Морено ("Вильярреал", Испания), Мейсон Маунт ("Челси", Англия), Неймар (ПСЖ, Франция), Педри ("Барселона", Испания), Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) Луис Суарес ("Атлетико", Испания).

Премия "Золотой мяч" вручается ежегодно. Первое вручение премии прошло в 1956 году. С 1956 по 2006 год вручение "Золотого мяча" происходило путем голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. С 2010 года награда присуждалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2015 года France Football снова вручает "Золотой мяч" отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года.

В 2020 году премия не вручалась из-за пандемии коронавируса, последним обладателем "Золотого мяча" был Леонель Месси.-0-