Франсис Паре стал хоккеистом омского "Авангарда"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Беларуси Франсис Паре покинул минское "Динамо" и перешел в омский "Авангард". Такая информация содержится на официальном сайте "ястребов", сообщает БЕЛТА.

"При дефиците российских центрфорвардов на рынке Паре, имеющий гражданство Беларуси и не являющийся легионером, для нас оптимальный вариант. Франсис - праворукий, сложившийся игрок, который давно выступает в КХЛ, он силен на вбрасываниях и в оборонительных действиях, также хорошо проявляет себя в созидательных действиях, умеет создавать моменты. Уверен, что прошлый сезон - не показатель, и Франсис будет очень полезен нашей команде", - прокомментировал подписание соглашения генеральный менеджер обладателей Кубка Гагарина этого сезона Алексей Волков.

В прошедшем сезоне Франсис Паре провел за минское "Динамо" в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ 40 матчей, в которых набрал 11 очков (3 гола + 8 результативных передач).

Ранее Паре играл в КХЛ за екатеринбургский "Автомобилист", загребский "Медвешчак", челябинский "Трактор", братиславский "Слован", магнитогорский "Металлург". Всего в 395 играх записал себе в актив 187 очков (89+98).-0-