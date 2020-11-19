Франция, Испания, Бельгия и Италия вышли в финальную часть Лиги наций

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После поединков заключительного тура группового этапа стали известны все участники финального раунда второго сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном туре 1-й группы лиги А футболисты Италии выиграли в гостях у команды Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Сборная Польши на своем поле уступила футболистам Нидерландов - 1:2. Итоговое положение: Италия - 12 очков, Нидерланды - 11, Польша - 7, Босния и Герцеговина - 2.

Во 2-й группе сборная Бельгии у себя дома победила датчан с результатом 4:2. Футболисты Англии на своем поле разгромили аутсайдера турнира команду Исландии - 4:0. Итоговое положение: Бельгия - 15, Дания - 10, Англия - 10, Исландия - 0.

Ранее в финальную стадию пробились сборные Франции и Испании. Решающий этап Лиги наций планируется провести в октябре 2021 года в Италии.

В 3-й группе лиги В футболисты России потерпели разгромное поражение в гостях у команды Сербии - 0:5. Сборная Венгрии обыграла на своем поле турков с результатом 2:0. Итоговое положение: Венгрия - 11, Россия - 8, Турция - 6, Сербия - 6.

Кроме венгров, в элитный дивизион Лиги наций УЕФА - лигу А - поднялись сборные Австрии, Чехии и Уэльса. В лигу В вышли команды Армении, Словении, Черногории и Албании. В Лигу С поднялись футболисты Гибралтара и Фарерских островов.-0-