Француз Эмильен Жаклен выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском Анси мужской гонкой с массовым стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем в заключительном виде программы стал на домашней трассе Эмильен Жаклен, который не закрыл одну мишень и преодолел дистанцию гонки за 35 мин. 54,8 сек.

На 3,5 сек. от него отстал земляк Кентен Фийон Майе, допустивший два промаха на огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших норвежец Тарьей Бё. Его с победителем разделили 10,3 сек. (1 промах).

Белорус Антон Смольский финишировал 11-м (отставание 48,4 сек., 2 промаха).-0-