Француженка Агбеньену и бельгиец Кассе выиграли золото ЧМ по дзюдо в Будапеште

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француженка Кларисс Агбеньену и бельгиец Маттиас Кассе выиграли золотые медали чемпионата мира по дзюдо, который продолжается в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кларисс Агбеньену, выступающая в весовой категории 63 кг, на пути к золоту выиграла пять поединков. В том числе и финальный против словенки Андреи Лески. Представительница балканской страны стала обладательницей серебряной награды. Бронзовые медали на свой счет записали Анна Обрадович из Сербии и представительница Нидерландов Санне Вермеер.

Маттиас Кассе отличился в весе 81 кг. Бельгийский атлет одержал по ходу планетарного форума шесть побед. В схватке за золото турнира он был убедительнее грузина Тато Григалашвили, который стал серебряным призером. Бронзовых наград удостоились Франк Де Вит из Нидерландов и представитель Португалии Анри Эгутидзе.

В данной весовой категории выступал и белорусский спортсмен Юнус Бекмурзаев, который выбыл из борьбы за награды чемпионата мира после стартового поединка с сербом Йованом Нискановичем.-0-