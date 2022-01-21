Француженка Жюстин Брезаз-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше стала победительницей индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

15-километровую дистанцию Брезаз-Буше преодолела за 42 мин. 40,6 сек., допустив всего один промах на четырех огневых рубежах. Ее подруга по команде Жюли Симон финишировала со вторым временем, уступив соотечественнице 51,1 сек. На третьей позиции расположилась шведка Мона Брурссон (+1 мин. 37,2 сек.). Симон и Брурссон заработали по две минуты штрафа.

Лучшей из представительниц Беларуси стала Динара Алимбекова, показавшая седьмой результат (3 промаха; + 2 мин. 36,2 сек.). Другие белоруски выступили менее успешно: Анна Сола заняла 38-е место (6; +5 мин. 02,5 сек.), Алина Пильчук остановилась на 64-й строчке (4; +7 мин. 14,6 сек.), Ирина Лещенко - 78-я (7; +8 мин. 11,2 сек.), Ирина Кручинкина - 87-я (7; +9 мин. 50,7 сек.). Всего участие в гонке приняли 96 биатлонисток, Елена Кручинкина на старт не вышла.

Малый хрустальный глобус в этой дисциплине достался чешской спортсменке Маркете Давидовой. Сегодня чешка заняла 6-е место, но очкового запаса после победы в первой индивидуальной гонке сезона хватило для удержания лидерства в малом зачете.

Завтра на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце состоятся женская эстафета и гонка с массовым стартом у мужчин. На воскресенье запланированы женский масс-старт и мужская эстафета.-0-