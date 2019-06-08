Француженки крупно обыграли кореянок на старте женского ЧМ по футболу

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции одержала крупную победу в матче открытия женского чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы А на поле парижского стадиона "Парк де Пренс" хозяйки турнира разгромили команду Республики Корея со счетом 4:0. Сегодня в этой группе футболистки Норвегии встретятся со сборной Нигерии.

Также сегодня матчи первого тура состоятся в квартете В: Германия - Китай, Испания - ЮАР.

Составы остальных групп:

С - Бразилия, Италия, Австралия, Ямайка;

D - Англия, Япония, Шотландия, Аргентина;

Е - Нидерланды, Канада, Камерун, Новая Зеландия;

F - США, Швеция, Чили, Таиланд.

В 1/8 финала выйдут сборные, которые займут 1-2-е места в 6 группах, а также 4 лучшие команды, занявшие 3-и места. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 22-25 июня, четвертьфиналы состоятся 27-29 июня, полуфиналы - 2 и 3 июля, матч за бронзу пройдет 6 июля, главный финал состоится 7 июля.

Первый женский чемпионат мира был проведен в 1991 году в Китае. Его финальный поединок между сборными США и Норвегии судил известный белорусский арбитр Вадим Жук. Тогда победили американки, у которых 3 чемпионских титула, в том числе и на первенстве в Канаде-2015. Дважды чемпионками планеты становились футболистки Германии, по разу золото завоевывали команды Норвегии и Японии.-0-