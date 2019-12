Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская спортсменка Жюстин Бреза победила в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете преодолела пятнадцатикилометровую дистанцию за 42 мин. 35,1 сек.

Congratulations to @FedFranceSki Justine Braisaz, Ukraine's Yuliia Dzhima and another French Julia Simon who proved to be the best in challenging #OST19 conditions. Don't forget that you can rewatch the entire individual competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/Tx4FEQWBV9