Французские биатлонистки выиграли эстафету на юниорском ЧМ в Швейцарии, белоруски - 9-е

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские биатлонистки победили в эстафетной гонке 4х6 км на юниорском чемпионате мира в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Камилла Бене, Лаура Буко, Лу Анн Шева и Паула Боте показали на финише время 1 ч. 22 мин. 49,5 сек. (без штрафных кругов, плюс 8 дополнительных патронов). На втором месте россиянки, отставшие от победителей на 15,4 сек. (1+7). Третья позиция в итоговом протоколе у команды Норвегии: скандинавские спортсменки пришли на финиш спустя 2 мин. 8 сек. после француженок (0+6).

Что касается белорусских юниорок, то Дарья Кудаева, Ольга Гаврилкина, Виктория Ходасевич и Алина Пильчук заняли 9-е место, уступив француженкам 5 мин. 43,3 сек. (1+8).

Чемпионат мира-2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), стартовавший в швейцарском Ленцерхайде, продлится с 26 января по 2 февраля. В программу состязаний включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.-0-

Фото IBU