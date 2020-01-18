Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, норвежцы - 2-е, белорусы - 6-е

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 6-е место в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Никиты Лобастова и Романа Елетнова уступила победителям гонки 2 мин. 39 сек.
Лучший результат показала сборная Франции, преодолевшая 4х7,5 км за 1 час 18 мин. 11,2 сек. На второй позиции разместились норвежцы (отставание 1 мин. 12,2 сек.). Замкнула тройку лидеров команда Австрии (отставание 1 мин. 24,3 сек.).
В аналогичной гонке 17 января белорусская женская команда заняла 12-е место.
Завершится пятый этап Кубка мира 19 января гонками преследования у мужчин и женщин.-0-
Фото Дениса Костюченко