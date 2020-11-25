Французские боксеры победили украинцев на международном турнире памяти Виктора Ливенцева

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские боксеры одержали победу над соперниками из Украины во второй день международного турнира памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, который проходит в столичном Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча французских и украинских боксеров завершилась со счетом 7:2. Это вторая победа команды Франции. Накануне она побила испанцев - 4:2.

Белорусская команда, в первый день выигравшая у украинцев, в вечерней части второго соревновательного дня сразится с дружиной Испании.

Заключительные поединки команды проведут 26 ноября.

Командный формат турнира памяти Виктора Ливенцева выбран в этом году для того, чтобы лидеры сборной Беларуси, которые готовятся к отбору на Игры в Токио, получили боевую практику. Бои проходят в олимпийских весовых категориях - пяти у женщин и восьми у мужчин. Кроме признанных лидеров боксировать получили право и молодые атлеты, которые будут костяком национальной команды в отборочном цикле к главным стартам четырехлетия 2024 года в Париже.

В условиях пандемии состязания проходят в соответствии с требованиями, приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава и Международной федерации бокса. Вход зрителей на трибуны ограничен. Для любителей бокса организована онлайн-трансляция с места событий.-0-