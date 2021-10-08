8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские футболисты обыграли бельгийцев в полуфинале Лиги Наций. Матч в Турине завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Дидье Дешама, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Франции к перерыву уступала соперникам со счетом 0:2, после голов Янника Карраско (37-я минута) и Ромелу Лукаку (40-я минута). Бельгийцы контролировали ход встречи. Казалось, что они своего не упустят.

Однако французская команда смогла наказать соперников за излишне оборонительный стиль игры после перерыва и вернуть интригу в ход встречи.

Сначала важный гол забил Карим Бензема (62-я минута). После этого "трехцветные" завелись и заиграли с куражом. На 69-й минуте французы заработали пенальти за нарушение на Антуане Гризманне. Одиннадцатиметровый реализовал Килиан Мбаппе, мощным ударом в девятку.

Ближе к концу матча Ромелу Лукаку вывел бельгийцев вперед, но судья отменил взятие ворот, усмотрев офсайд в действиях игрока "красных дьяволов". Развязка наступила в добавленное время. Победу сборной Франции принес точным ударом Тео Эрнандес.

Соперниками французов в финале Лиги наций станет команда Испании, накануне победившая сборную Италии. Аппенинцы с дружиной Бельгии оспорят третье место. Оба матча состоятся 10 октября. -0-