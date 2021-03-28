Французские футболисты победили казахстанцев в квалификации ЧМ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции одержали первую победу в отборочном турнире нового планетарного форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартовой домашней ничьей с украинцами (1:1) сегодня французы обыграли в Нур-Султане казахстанцев с результатом 2:0. На 19-й минуте счет открыл Усман Дембеле, а за минуту до перерыва защитник хозяев Сергей Малый отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме гости имели подавляющее преимущество и на 75-й минуте заработали пенальти, но лидер французской команды Килиан Мбаппе не смог обыграть опытного голкипера Александра Мокина.

Эту игру судила бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

Также сегодня в квалификационной группе D сборная Украины примет в Киеве команду Финляндии. В первом туре финны у себя дома сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины - 2:2.

Сегодня вечером встречи второго тура пройдут в других группах:

В: Грузия - Испания, Косово - Швеция;

С: Болгария - Италия, Швейцария - Литва;

F: Дания - Молдова, Израиль - Шотландия, Австрия - Фарерские острова;

I: Албания - Англия, Польша - Андорра, Сан-Марино - Венгрия;

J: Армения - Исландия, Румыния - Германия, Северная Македония - Лихтенштейн.-0-